Lo spettacolare colpo di tacco di un gondoliere a Venezia

Chi a Venezia gioca a calcio in strada (in campo, anzi, come in città si chiamano le piazze) deve da sempre fare i conti con il rischio di perdere il pallone in un canale. In questi giorni sta girando molto sui social un video in cui alcuni bambini giocano proprio a lanciarsi la palla da una sponda all’altra di un canale nel sestiere di Castello, dietro Campo Santa Maria Formosa, con l’obiettivo di non farla cadere. A un certo punto la palla sta per cadere in acqua, ma proprio in quel momento passa di lì un gondoliere che, continuando a remare, riesce con un notevole colpo di tacco a salvarla e rimandarla sull’altra riva.