Il gol in rovesciata di Alejandro Garnacho è già nella storia della Premier League

In occasione del Black Friday, la giornata di sconti inventata negli Stati Uniti ma ormai diffusissima anche in Italia e in Europa, il ministero per la Transizione ecologica francese ha lanciato una campagna pubblicitaria per invitare le persone a comprare di meno.

Lo spot mostra un uomo chiedere consiglio a un commesso in un negozio di vestiti: lui gli suggerisce di non comprare nulla, in modo da aiutare le proprie finanze e l’ecologia. Il commesso si qualifica poi come “non-venditore”. Lo spot contro il Black Friday fa parte di una campagna più ampia che mira a ridurre gli acquisti, non solo nel settore della moda, e a incentivare le riparazioni e il riutilizzo. La campagna ha fatto molto discutere: è stata criticata sia dalle associazioni dei commercianti, prevedibilmente, sia dal ministro dell’Economia Bruno Le Maire, preoccupato dal fatto che potrebbe danneggiare l’economia francese.

Il ministro della Transizione ecologica Christophe Béchu ha invece difeso il messaggio dello spot, aggiungendo però che sarebbe stato preferibile rappresentare una situazione in cui i clienti acquistavano su grandi distributori online. Nonostante le molte richieste da parte di associazioni di categoria la campagna non è stata ritirata.