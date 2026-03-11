Gli highlights della prima partita tra Jannik Sinner e João Fonseca

Nella notte tra martedì e mercoledì si sono giocati nel Masters 1000 di Indian Wells gli ottavi di finale tra il tennista italiano Jannik Sinner e quello brasiliano João Fonseca. Era una partita molto attesa, perché per la prima volta Sinner giocava contro Fonseca, che ha 19 anni ed è considerato tra i più promettenti tennisti al mondo. La partita non ha deluso le aspettative: ci sono stati tanti scambi intensi e spettacolari, e alla fine ha vinto Sinner 7-6, 7-6, riuscendo a imporsi nei due decisivi tie-break.