L’albero genealogico che lega Giorgia Meloni, Antonio Gramsci ed Enrico Letta

Giovedì il presidente della Repubblica tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha aspettato quasi trenta minuti che una delegazione diplomatica del Qatar arrivasse ad accoglierlo all’aeroporto di Doha, dove era appena atterrato. Un video diffuso dall’emittente tedesca Deutsche Welle mostra Steinmeier all’uscita dell’aereo con le braccia incrociate, in una posa che lascia intendere un certo fastidio per la situazione.

Il presidente tedesco Steinmeier atterra in Qatar, nessuno lo accoglie e aspetta per mezz'ora davanti al portellone dell'aereo #ANSA https://t.co/lAgQglMiDN pic.twitter.com/G5AWulOSln — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 30, 2023

Il video mostra anche il tappeto rosso e la guardia d’onore preparati per accogliere Steinmeier: non è però chiaro come mai il sottosegretario al Ministero degli Esteri del Qatar, Soltan bin Saad Al-Muraikhi, sia arrivato tardi all’appuntamento. L’aereo di Steinmeier in effetti era atterrato in anticipo, ma secondo Deutsche Welle potrebbe anche essersi trattato di una specie di ritorsione contro la Germania da parte del Qatar. Una delle ipotesi è che sia una critica velata le dichiarazioni della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, che a ottobre aveva detto che «paesi come il Qatar hanno una responsabilità particolare» nella guerra fra Hamas e Israele (i leader dell’ala politica di Hamas vivono in Qatar). Un’altra potrebbe riguardare la breve durata della visita di Steinmeier nel paese: il presidente tedesco ha passato tre giorni in Israele, due in Oman e solo tre ore in Qatar, da cui è già ripartito.

