Alla Gazzetta dello Sport piace mascherare gli allenatori dell’Inter con le facce di altri allenatori dell’Inter

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di giovedì 25 settembre c’è un fotomontaggio in cui l’attuale allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, si toglie una maschera con il volto del suo predecessore, Simone Inzaghi. Il titolo dice «Inter, stessa faccia», con riferimento al fatto che Chivu per ora sta mantenendo un’impostazione di gioco simile a quella di Inzaghi. L’account di X OutContextInter si è accorto che non è la prima volta che la Gazzetta fa una cosa del genere: lo aveva già fatto in passato con Inzaghi (con la maschera di Antonio Conte), con Conte (con la maschera di José Mourinho) e con Mourinho (con la maschera di Helenio Herrera), in un lungo circolo di mascheramenti.