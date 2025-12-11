I segretari alla Salute e ai Trasporti degli Stati Uniti hanno fatto una gara di trazioni in aeroporto

Il segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. e quello ai Trasporti Sean Duffy hanno fatto una gara di trazioni all’aeroporto Ronald Reagan di Washington. Lo hanno fatto per promuovere il programma “Make Travel Family Friendly Again”, un piano da un miliardo di dollari che vuole rendere gli aeroporti statunitensi luoghi più salutari e accoglienti per le famiglie attraverso l’installazione di mini-palestre o aree gioco per bambini. Kennedy, 71 anni, ha eseguito 20 trazioni, Duffy, 54 anni, ne ha fatte 10. Nel frattempo, qualcuno le contava ad alta voce.