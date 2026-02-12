Il video della gara con cui Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 5.000 metri del pattinaggio di velocità

Giovedì, alle Olimpiadi di Milano Cortina, la pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d’oro nei 5.000 metri del pattinaggio di velocità: ha chiuso col tempo di 6 minuti, 46 secondi e 17 centesimi, arrivando davanti all’olandese Merel Conijn, seconda con un ritardo di soli dieci centesimi, e alla norvegese Ragne Wiklund. Per Lollobrigida è la seconda medaglia d’oro in questi Giochi, dopo quella della scorsa settimana nei 3.000 metri.

Finora è stata una grande giornata per lo sport italiano: giovedì mattina la sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel Super-G, la seconda disciplina più veloce dello sci alpino dopo la discesa libera: non se l’aspettava praticamente nessuno.