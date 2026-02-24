Il video di un gabbiano colpito da una pallonata e rianimato da un calciatore durante una partita

Domenica durante una partita di calcio dilettantistica in Turchia il portiere di una delle due squadre (la Istanbul Yurdum) ha calciato il pallone e colpito per sbaglio un gabbiano che in quel momento stava volando sul campo. Può capitare che durante una partita un gabbiano venga colpito da un pallone o da una pallina, ma è anche quello che succede dopo a rendere il video notevole: non appena il gabbiano stramazza a terra infatti il capitano della Istanbul Yurdum, Gani Çatan, si precipita incontro all’animale per provare a rianimarlo, in maniera molto concitata e un po’ goffa.

Nel video si vede che il gabbiano sembra avere qualche spasmo e riprendersi un po’, e poi Çatan lo porta ai margini del campo dove lo consegna a qualcuno (ha poi detto di non aver mai seguito corsi di primo soccorso). Secondo i media turchi l’uccello ha un’ala ferita e ci metterà un po’ per riprendere a volare. Alla fine la Istanbul Yurdum invece ha perso la partita.