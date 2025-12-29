È grazie a lui se sapete da che lato fare benzina (ma forse non lo sapete)

Il nome di Jim Moylan è poco conosciuto, ma l’intuizione che ebbe nel 1986 ha semplificato la vita a milioni di automobilisti in tutto il mondo. Fu lui, infatti, a ideare la piccola freccia accanto all’indicatore del carburante: un dettaglio apparentemente insignificante ma molto comodo, dato che consente anche ai più smemorati di ricordare su quale lato dell’auto si trovi il bocchettone per fare rifornimento. Moylan è morto lo scorso 11 dicembre, a 80 anni.

Nel 2018, intervistato in un podcast dedicato alle auto, Moylan raccontò che l’idea gli venne durante una sventurata giornata di pioggia. Ai tempi lavorava come designer per la Ford, e prese in prestito un’auto per partecipare a una riunione. Era a corto di benzina, così si fermò in una stazione di servizio per fare rifornimento; ma parcheggiò dal lato sbagliato, e fu costretto a fare il giro.

Una volta tornato in ufficio, inviò alla dirigenza una lettera in cui propose «una piccola aggiunta al quadro elettrico», cioè un simbolo «da posizionare vicino all’indicatore del carburante, e che servirebbe semplicemente a indicare al conducente da quale lato del veicolo si trova lo sportello del serbatoio». Moylan propose di inserire il simbolo non soltanto in tutte le auto aziendali, ma anche in quelle da vendere ai clienti, un po’ perché avrebbero apprezzato questa piccola comodità, e un po’ perché, per realizzare la modifica, sarebbe stato sufficiente un «modesto investimento da parte dell’azienda». Alla fine aveva ragione.