Le foto delle parate per la festa di San Patrizio

Il 17 marzo si celebra la festa di San Patrizio, il santo patrono d’Irlanda. La festa è sempre stata un’importantissima ricorrenza in Irlanda ma negli ultimi anni ha iniziato a diventare molto popolare anche nel resto del mondo, anche se più come occasione per divertirsi che per motivi religiosi o patriottici. La festa è il 17 marzo proprio perché San Patrizio sarebbe morto il 17 marzo del 461, probabilmente a Saul, nella contea irlandese di Dawn.

A San Patrizio sono state associate diverse leggende, più o meno fondate, e alla sua festa sono legate diverse usanze e tradizioni. Per l’occasione si organizzano parate nelle strade di molte città del mondo, dove le persone si vestono di verde (il colore dell’Irlanda), indossano veri o finti trifogli (uno dei simboli di San Patrizio), ballano danze celtiche, suonano cornamuse e ovviamente bevono molta birra Guinness.