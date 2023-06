Le foto satellitari che sembrano mostrare l’accampamento del gruppo Wagner in Bielorussia

Ogni anno durante l’estate l’isola greca di Mykonos, meta famosa per le spiagge e per la vita notturna, si riempie di moltissimi turisti e imbarcazioni: arrivano ogni giorno anche diverse grandi navi da crociera, che ormeggiano per ore nel porto dell’isola.

In questi giorni Georgios Hatzimanolis, che lavora per MarineTraffic – sito che fornisce informazioni in tempo reale sui movimenti delle navi e sulla loro posizione nei porti – ha pubblicato sul suo profilo Twitter alcune foto e video che mostrano cinque navi da crociera ferme davanti all’isola. Per avere un’idea della loro grandezza, le navi insieme possono ospitare circa 14mila passeggeri, molti più degli abitanti di Mykonos che ne conta 12mila circa. Secondo i dati pubblicati dal sito di MarineTraffic, dall’inizio di giugno sono arrivate 62 navi da crociera nell’isola, che al loro interno possono ospitare indicativamente almeno 125.000 passeggeri, circa dieci volte gli abitanti presenti sull’isola.

Managed to get a video showing all 5 cruise ships here today in #Mykonos, with a combined capacity of 14k passengers.

Streets are full even in the middle of the day with sun beating down.

Not sure this is enjoyable for them or for the rest of visitors, certainly not sustainable. https://t.co/rGVJwLZJGo pic.twitter.com/zrbzYX91pr

— Georgios Hatzimanolis (@GHatz21) June 27, 2023