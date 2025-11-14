I video di una foca che sfugge a delle orche saltando su un gommone di fotografi

Durante una gita per osservare i cetacei nelle acque al largo di Seattle, nel nordovest degli Stati Uniti, la fotografa Charvet Drucker si è imbattuta in un branco di otto orche che stavano cacciando una foca. Per sfuggire ai predatori la foca a un certo punto è salita sulla parte posteriore del gommone su cui viaggiava la fotografa, che era a motore spento per via delle regole locali sulla navigazione e sulla protezione degli animali selvatici.

Le orche non se ne sono andate, ma hanno continuato a girare attorno al gommone. Hanno coordinato i loro movimenti e hanno iniziato a creare delle onde, probabilmente con l’intenzione di far cadere la foca dall’imbarcazione, una tecnica di caccia documentata dagli anni Ottanta e di solito usata per far scivolare le foche dai pezzi di ghiaccio su cui si arrampicano per non essere catturate. La foca è effetivamente caduta almeno una volta dal gommone, ma è riuscita a risalire. Le persone a bordo non potevano aiutarla, sempre per via delle normative sugli animali selvatici e sulla navigazione, che vietano di interferire.

Dopo circa 15 minuti di tentativi le orche si sono arrese e se ne sono andate. Il gruppo ha riacceso il motore e navigato per una tratto con la foca a bordo, che poi si è ributtata in mare.