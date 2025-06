Nel surf un’acrobazia come questa non si era mai vista

Mercoledì il surfista 18enne australiano Hughie Vaughan, mentre cavalcava un’onda, ha fatto un salto all’indietro tenendo la tavola da surf con una mano. Per chi non conosce bene il surf potrebbe sembrare un’acrobazia spettacolare come se ne vedono spesso in questo sport, ma non è così: di fatto una manovra del genere in aria non era mai stata fatta, per quanto i movimenti che la compongono siano quelli di altre manovre eseguite di frequente dai migliori surfisti. Alcuni dei più importanti surfisti del mondo l’hanno definita una delle migliori manovre aeree di sempre. Il Guardian l’ha descritta come un «cambiamento radicale nell’evoluzione del surf».

Quello che ha reso questo salto tecnicamente eccezionale è stata una combinazione di più fattori: un’elevazione notevole, una rotazione all’indietro avvenuta fuori asse ma con eccezionale equilibrio e il fatto che Vaughan non fosse legato alla tavola con lo “strap”, le cinghie in velcro che si usano per aiutare il surfista a mantenere i piedi attaccati alla tavola. Non ha usato nemmeno il cosiddetto “winch”, una sorta di piccolo motore che aiuta i surfisti ad andare più veloci e fare acrobazie anche dove il mare è poco mosso. Per una mossa unica nel suo genere è stato necessario anche inventarsi un nome nuovo, “stale fish flipper”, dall’unione di due tecniche già esistenti: lo “stale fish” è quella in cui si prende da dietro la tavola mentre si è in aria, mentre “flipper” viene dal verbo inglese “to flip”, che vuol dire anche capovolgere.

Vaughan ha fatto il primo “stale fish flipper” in una piscina realizzata appositamente per fare surf a Waco, in Texas, durante lo Swatch Nines, un evento che spinge i partecipanti a fare mosse molto spettacolari e con sfide spesso ispirate allo skateboard (lo stesso “stale fish”, per esempio, viene proprio da lì). Per capirci, durante il torneo alcuni atleti hanno cercato di saltare, con la propria tavola da surf, dentro un anello largo poco meno di due metri e mezzo e sospeso in aria.