Uno dei punti più belli della finale di Sinner, commentato da Nick Kyrgios

La finale vinta dal tennista italiano Jannik Sinner agli Australian Open, contro il russo Daniil Medvedev, è stata piena di scambi molto lunghi e combattuti, a cui entrambi i giocatori sono particolarmente adatti. Uno dei più belli ed emblematici, di 27 colpi, è arrivato nel quinto set, con il punteggio sul 4-2 (30-15) per Sinner: entrambi hanno cercato di far muovere l’avversario sul fondo del campo per stancarlo, con colpi molto profondi e precisi che costringevano a correre molto da una parte all’altra. Quando sembrava che entrambi aspettassero un errore dell’altro, però, Sinner ha trovato improvvisamente il modo di fare un colpo decisivo, lasciando Medvedev sul posto.

Alla telecronaca dell’emittente Eurosport, che trasmetteva il torneo, c’era il tennista australiano Nick Kyrgios, che al momento non sta giocando per alcuni problemi fisici, noto per il suo carattere esuberante. Il suo commento al punto di Sinner è stato: «È uno scherzo, Sinner è il re!».

