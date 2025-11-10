La finale del campionato canadese di calcio, giocata in mezzo alla neve e vinta grazie a una rovesciata

Nella notte italiana tra domenica e lunedì si è giocata la finale della Canadian Premier League (il campionato canadese di calcio, fondato nel 2019) tra Cavalry, la squadra di Calgary, e Atlético Ottawa, una squadra affiliata all’Atlético Madrid. La partita si è giocata al TD Place Stadium, a Ottawa, ed è durata quasi quattro ore. A causa di una tempesta di neve, infatti, la finale è stata ritardata di venti minuti e poi interrotta ogni quindici perché il campo potesse essere pulito, affinché le linee rimanessero visibili. A un certo punto si è messo a spalare pure uno dei due portieri.

Nonostante i passaggi rallentati dalla neve e la visibilità molto limitata, è stata una partita molto emozionante. Si sono giocati anche i tempi supplementari e alla fine ha vinto – in rimonta – l’Atlético Ottawa, che non aveva mai vinto il campionato prima d’ora. Il gol della vittoria è stato segnato addirittura in rovesciata dal 23enne David Rodríguez.

Secondo The Athletic questa partita è abbastanza preoccupante per la MLS, il campionato nordamericano di calcio dove giocano tre squadre canadesi, cioè quelle di Toronto, Vancouver e Montréal (tutte le altre sono statunitensi). La MLS, infatti, si è sempre giocata tra la fine di febbraio e l’inizio di dicembre, ma dalla prossima stagione potrebbe iniziare a seguire i tempi dei campionati europei: potrebbe cioè iniziare alla fine di agosto e durare fino a giugno. Per le squadre più a nord, come quelle canadesi, questo potrebbe essere un problema, perché si giocherebbero molte più partite nei mesi più freddi dell’anno, in condizioni al limite come quelle di Ottawa.