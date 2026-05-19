I video dei tifosi brasiliani che festeggiano per la convocazione di Neymar ai Mondiali
Lunedì l’allenatore della nazionale maschile di calcio del Brasile, Carlo Ancelotti, ha annunciato in diretta televisiva le convocazioni per i Mondiali, che cominceranno l’11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti: quando ha pronunciato il nome dell’attaccante Neymar Jr., il calciatore più famoso e amato della nazionale, decine di migliaia di tifosi in tutto il paese hanno esultato con grande entusiasmo, cantando cori in suo nome.
Neymar Jr. ha 34 anni e attualmente gioca nel Santos, in Brasile. Negli scorsi anni era stato uno dei pochi calciatori in grado di contendere a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo il titolo di giocatore più forte al mondo: dal 2013 al 2017 giocò al Barcellona e nei sei anni successivi al Paris Saint-Germain, distinguendosi sia per le sue proverbiali doti tecniche che per i suoi atteggiamenti sopra le righe e non sempre professionali.
C’erano forti perplessità sulla sua convocazione, che negli ultimi mesi era stata trattata dai media brasiliani come una sorta di questione di rilevanza nazionale. I dubbi erano dovuti principalmente alle sue condizioni fisiche: negli ultimi quattro anni Neymar Jr. ha subito vari infortuni, giocando complessivamente una cinquantina di partite.