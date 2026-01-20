La grande festa per il passaggio del primo treno dopo sei anni a Carpinone, in Molise

Lunedì 19 gennaio è stato un giorno di grande festa per Carpinone, un comune di circa mille abitanti pochi chilometri a est di Isernia, in Molise: nella stazione ferroviaria del paese infatti dopo sei anni è arrivato il primo treno, che è stato accolto con tanto di banda, fuochi d’artificio ed esultanze varie dalle decine di persone del posto che si erano radunate sulle banchine per assistere al suo passaggio, compresi funzionari del Comune, autorità militari e parroco.

Il treno era partito alle 19 da Isernia, è arrivato a Carpinone 13 minuti più tardi ed è poi proseguito in direzione di Bojano, verso sud-est, dove poco prima altre persone avevano a loro volta festeggiato il passaggio del primo treno in direzione Isernia. La tratta ferroviaria che collega Bojano a Isernia era stata chiusa a lungo per via dei lavori di elettrificazione della linea necessari per sostituire i treni a gasolio con convogli elettrici, che sono più moderni, rapidi e meno inquinanti.

Da lunedì sera nei giorni feriali sono quindi tornati a circolare tutti i treni previsti sulle tratte che collegano Bojano a Roma e Napoli, passando per Isernia. Per ora la stazione di Campobasso, il capoluogo del Molise, continua invece a essere chiusa al traffico ferroviario sempre per via di interventi di ammodernamento. I lavori sono partiti nel giugno del 2020 e riguardano la linea che collega la città a Venafro, un comune al confine con il Lazio, in direzione di Roma. Si stima che non saranno conclusi prima del 2028.

