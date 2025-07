La fuga da un aereo di Ryanair per un falso allarme incendio

Nella notte tra venerdì e sabato un falso allarme incendio su un aereo Ryanair ha provocato una situazione di confusione e paura, e 18 persone sono state lievemente ferite. L’aereo si trovava sulla pista dell’aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna, e si stava preparando a decollare quando c’è stato l’allarme. Sul velivolo non c’era nessun incendio, ma molte persone hanno comunque cercato di scappare dalle uscite d’emergenza e hanno saltato sulla pista direttamente dall’ala dell’aereo, senza aspettare che si attivassero i sistemi per scendere in sicurezza. Saltando, alcune persone si sono fatte male, per esempio si sono slogate la caviglia o si sono fatte piccole ferite.

Un video girato dall’aeroporto mostra l’aereo fermo sulla pista, con alcune persone sulle ali e altre che saltano a terra. L’aereo era diretto nel Regno Unito.