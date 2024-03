Il video dell’esplosione di un razzo dell’azienda giapponese Space One poco dopo il suo primo lancio

Mercoledì un razzo della società spaziale privata giapponese Space One è esploso pochi secondi dopo il lancio avvenuto nella regione di Wakayama, a sud della città di Osaka. Era il primo tentativo di lancio del razzo Kairos (che in greco antico significa “il momento giusto”), sviluppato dall’azienda per portare in orbita dei satelliti. Il razzo trasportava un piccolo satellite di prova del governo giapponese. Il lancio era stato rimandato già cinque volte a causa di vari problemi, fra cui la mancanza di pezzi di ricambio.

Nonostante sia piuttosto comune che il primo lancio di un nuovo modello di razzo fallisca, Space One ha scritto in comunicato che l’esplosione è avvenuta di proposito. Il razzo era infatti programmato per autodistruggersi in caso di rilevazione di errori nella traiettoria di volo, nella velocità o nel sistema di controllo che avrebbero potuto causare un incidente e mettere in pericolo le persone a terra. Il presidente dell’azienda Masakazu Toyoda ha detto che «il razzo ha terminato il volo dopo aver valutato che il raggiungimento della sua missione sarebbe stato difficile», ma non sono state date altre spiegazioni. In un comunicato è stata annunciata l’apertura di un’indagine sull’accaduto.

Space One è un’azienda privata fondata nel 2018 da un gruppo di importanti aziende tecnologiche giapponesi, tra cui Canon Electronics, IHI Aerospace, l’impresa di costruzioni Shimizu e la Banca di Sviluppo giapponese, di proprietà statale. Negli ultimi anni il governo giapponese ha finanziato molto l’industria aerospaziale del paese, sia pubblica che privata, per questioni di sicurezza nazionale e per la crescita della domanda di satelliti commerciali.

