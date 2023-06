L’enorme tempesta di sabbia sul Canale di Suez

Tra giovedì e venerdì una tempesta di sabbia iniziata nella penisola del Sinai, tra Israele ed Egitto, ha raggiunto il canale di Suez, causando disagi alla navigazione a pochi giorni di distanza dall’incagliamento di una nave che aveva già bloccato momentaneamente il canale. BBC News scrive che in Egitto la tempesta di sabbia in questione ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque al Cairo.

One of our ships transmitting the suez and a sandstorm! pic.twitter.com/uB8q7D7gpS — Aristidis Alafouzos (@Aristidis) June 1, 2023

Le tempeste di sabbia si originano in presenza di forti raffiche di vento, portano con sé molta polvere, comprese particelle molto piccole e potenzialmente nocive, che a seconda della loro grandezza vengono chiamate PM 10 e PM 2,5 . Le prime sono abbastanza piccole da poter essere respirate e sono in grado di raggiungere i polmoni; le seconde, ancora più piccole, in alcune circostanze possono penetrare nel sistema circolatorio.