Il portiere della Cremonese colpito da un petardo lanciato in campo dai tifosi dell’Inter

Domenica il secondo tempo della partita di Serie A tra Cremonese e Inter è stato sospeso per tre minuti a causa di un petardo lanciato in campo dal settore ospiti, dove c’erano i tifosi interisti. Il petardo ha colpito alla gamba Emil Audero, il portiere della Cremonese, che si è accasciato a terra coprendosi le orecchie, per ripararsi dal boato. Audero non ha subìto ferite gravi, e poco dopo la partita è ripresa, concludendosi con la vittoria dell’Inter per 2-0. Giuseppe Marotta, il presidente dell’Inter lo ha definito un gesto «insulso e clamoroso».