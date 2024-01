Gli Elio e le Storie Tese e Geppi Cucciari che cantano una versione aggiornata di “Cara ti amo”

Nel corso della puntata di giovedì del programma di Rai3 Splendida Cornice la presentatrice Geppi Cucciari ha cantato insieme agli Elio e le Storie Tese una delle canzoni più famose del gruppo, “Cara ti amo”, il cui testo è stato però modificato e attualizzato. “Cara ti amo” (il cui titolo completo era “Cara ti amo – risvolti psicologici nei rapporti fra giovani uomini e giovani donne”) faceva parte del primo disco degli Elio e le Storie Tese, Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu, del 1989.

Raccontava in chiave umoristica i luoghi comuni tipici dei rapporti tra uomo e donna, in un botta e risposta tra una parte maschile e una femminile: nella versione del disco la parte femminile era interpretata da Elio, mentre quella maschile dal tastierista Rocco Tanica. Nella versione di Splendida Cornice è invece Elio a interpretare la parte maschile, e Geppi Cucciari quella femminile: il titolo è stato cambiato in “Caro ti amo” e adattato ai tempi moderni, con diversi riferimenti alla maggiore consapevolezza che c’è nella società sul patriarcato e sulle discriminazioni che le donne subiscono quotidianamente.