Un elefante è entrato in un supermercato in Thailandia ha fatto uno spuntino

Lunedì un elefante è entrato in un negozio di alimentari nel nord della Thailandia e si è messo a mangiare i prodotti. Neanche l’intervento dalle guardie del vicino parco nazionale di Khao Yai, chiamate dalla proprietaria del negozio, è stato decisivo: l’elefante se n’è andato da solo dopo qualche minuto. Si tratta di un maschio di circa 30 anni chiamato Plai Biang Lek, conosciuto dagli abitanti del posto perché si era già avventurato nelle zone abitate e anche nelle case delle persone in cerca di cibo.

In questo caso nessuno è stato ferito, e l’elefante non ha causato danni significativi al negozio: ha solo mangiato nove confezioni di cracker di riso, un panino e alcune banane essiccate, per un totale di 26 euro. Gli incontri fra elefanti ed esseri umani possono essere molto pericolosi, e negli ultimi anni sono aumentati a causa dell’espansione dei terreni agricoli a discapito del loro habitat naturale, che li spinge a cercare cibo anche negli insediamenti umani.

