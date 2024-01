Il video di Novak Djokovic che risponde in mandarino a una giornalista cinese

Domenica 31 dicembre, durante una conferenza stampa dopo una vittoria nel torneo di tennis misto United Cup a Perth, in Australia, il tennista serbo Novak Djokovic ha sorpreso le persone presenti rispondendo in mandarino a una domanda a lui posta in inglese da una giornalista cinese. In coppia con la sua connazionale serba Olga Danilovic Djokovic aveva da poco battuto in un incontro di doppio misto il team cinese formato da Qinwen Zheng e Zizhen Zhang. Sapendo che Djokovic parla diverse lingue, incluso il mandarino, la giornalista gli aveva chiesto di consolare i suoi fan in Cina augurando loro buon anno.

Djokovic ha risposto in mandarino facendo gli auguri e aggiungendo qualche altra frase, facilmente compresa da chi parla mandarino («Come state? Grazie per il vostro supporto. Ti voglio bene, Cina, mia buona amica»). Sia Danilovic, seduta vicino a Djokovic, che l’allenatore della nazionale serba Viktor Troicki sono rimasti sbalorditi e sono poi scoppiati a ridere coinvolgendo anche Djokovic.

Considerato uno dei tennisti più forti di sempre e attualmente al primo posto nel ranking ATP, Djokovic è peraltro noto da tempo per la sua conoscenza di molte lingue, tra cui italiano, francese, tedesco, spagnolo, arabo, russo, portoghese e giapponese. In passato aveva mostrato di saper parlare fluentemente in mandarino durante la cerimonia di premiazione dopo la sua vittoria ai Masters a Shanghai nel 2018: in quell’occasione, prima di prendere la parola, ne suggerì anche qualcuna al suo avversario (il croato Borna Coric).