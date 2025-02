Il quartiere di Detroit sommerso da acqua e ghiaccio per l’esplosione di una tubatura

Nella notte tra domenica e lunedì l’esplosione di una tubatura ha provocato ampi allagamenti in un quartiere del sud-ovest di Detroit, città di circa 630mila abitanti nel nord-est degli Stati Uniti. Il risultato è che molte strade sono state sommerse da grandi quantità di acqua e ghiaccio, così come centinaia di case e auto.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, ma secondo il dipartimento locale che si occupa di acqua e fognature potrebbe avere avuto un ruolo il grande freddo registrato in questi giorni. In città infatti le temperature sono scese fino a -23 °C, accompagnate da venti gelidi. In alcune strade l’acqua fuoriuscita ha superato il metro di altezza.

Il sindaco di Detroit, Mike Duggan, ha detto che a causa dell’incidente sono state evacuate più di settanta persone che erano rimaste bloccate nelle loro case, alcune delle quali soccorse con dei gommoni. In seguito all’interruzione del servizio elettrico e dell’erogazione dell’acqua diverse famiglie sono state sistemate negli alberghi della città. Sempre Duggan dice che le tubature in questione risalgono agli anni Trenta.