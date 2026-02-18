Un film praticamente irripetibile: Ritorno al futuro

Nel nuovo video del canale YouTube di Da Costa a Costa, Francesco Costa racconta la storia incredibile della produzione di uno dei film più famosi e dal successo più longevo degli anni Ottanta: Ritorno al futuro. Si parla della sceneggiatura che venne rifiutata 42 volte; del primo attore scelto per interpretare Marty McFly, sostituito dopo un mese di riprese perché non aveva capito che tipo di film il regista Robert Zemeckis e lo sceneggiatore Bob Gale volessero realizzare; dei ritmi di lavoro disumani per Michael J. Fox e dei tempi di produzione acrobatici per far uscire il film nel weekend del 4 luglio del 1985. Il video si può vedere gratuitamente qui, o di seguito.

