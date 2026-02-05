Il video del blackout allo stadio del curling, nel primo giorno di gare alle Olimpiadi

Mercoledì sera si sono tenute le prime gare delle Olimpiadi di Milano Cortina, quelle di curling allo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina. Pochi minuti dopo l’inizio della partita tra Norvegia e Gran Bretagna si sono spente le luci principali. Ancora non si conoscono le ragioni del blackout, che comunque è stato breve: in meno di dieci minuti la luce è tornata, e la partita è ripresa. I giocatori l’hanno presa abbastanza serenamente.