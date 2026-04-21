La cultura del barbecue in Texas

In Texas la carne cucinata al barbecue è una cultura fatta di rituali, lunghissime attese e vere ossessioni, e una tecnica molto lontana e diversa da quella delle comuni grigliate. Nel nuovo video del canale YouTube di Da Costa a Costa, Francesco Costa racconta come questo modo di cucinare la carne sia diventato uno dei simboli più forti dell’identità texana e del sud degli Stati Uniti, tra tradizione, competizione e culto della qualità.

Anzi, nel video lo racconta Daniel Vaughn, il responsabile barbecue della prestigiosa rivista Texas Monthly – che ha un “responsabile barbecue”, appunto – nonché leggenda vivente che da anni studia il settore e influenza reputazioni e classifiche in tutto il paese. Nel video ci insegna a ordinare e mangiare il brisket e molto altro, e spiega perché in Texas anche una cosa semplice come cucinare carne diventa qualcosa di molto più grande.

Lo puoi vedere gratuitamente qui o di seguito. Da Costa a Costa è un progetto giornalistico gratuito sugli Stati Uniti: è composto da una newsletter settimanale, che esce ogni sabato e si occupa delle notizie di attualità che riguardano il paese (se la vuoi ricevere, iscriviti qui), e da un canale YouTube, con un video ogni due settimane su argomenti culturali e più distanti dalle news.