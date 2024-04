Sono crollate le pale del Moulin Rouge, a Parigi

Nella notte tra mercoledì e giovedì sono crollate le pale del Moulin Rouge, famosissimo locale del quartiere parigino di Pigalle sulla cui sommità si trova appunto la riproduzione di un mulino. Jean-Victor Clerico, il direttore del locale, ha detto che il crollo è stato causato da un problema tecnico, escludendo quindi che possa trattarsi di un atto doloso. La caduta delle pale ha provocato alcuni danni alla facciata del locale, tra cui la caduta delle prime tre lettere dell’insegna luminosa (M, O, U). La polizia ha detto che non ci sono stati feriti, e che non c’è il rischio di un ulteriore crollo.

Il Moulin Rouge è uno dei simboli della Belle époque, il periodo storico, culturale e artistico che va dalla fine dell’Ottocento allo scoppio della Prima guerra mondiale, ed è considerato il luogo di nascita del can can, un tipo di danza di origine francese che acquisì popolarità proprio in quel periodo. Fu fondato nel 1889 dagli impresari teatrali francesi Charles Zidler e Joseph Oller, che per realizzarlo presero spunto dal Moulin de la Galette, un ristorante aperto nel 1870 all’interno di un vecchio mulino a vento della parte settentrionale del quartiere di Montmartre. Negli anni al Moulin Rouge sono stati dedicati diversi film: l’ultimo, diretto da Baz Luhrmann e interpretato tra gli altri da Nicole Kidman e Ewan McGregor, uscì nel 2001.