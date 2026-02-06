L’ingombrante corteo del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in giro per Milano

Venerdì a Milano in mezzo agli eventi che anticipano la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali si è fatto notare l’enorme corteo del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance: per la sua sicurezza è seguito da circa 300 persone e scortato da decine di veicoli che hanno in certi casi bloccato le vie della città, tra moto, van e camionette blindate.

È arrivato giovedì con la moglie Usha, con cui ha partecipato alla cena di gala a Palazzo Reale. Oggi insieme al segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in prefettura la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il video qui sotto dura quasi tre minuti, il tempo che ci è voluto affinché tutto il corteo arrivasse al luogo dell’incontro, in corso Monforte, nel centro della città.