Cosa resta della convention repubblicana: migliaia di palloncini da fare esplodere

Con il lunghissimo discorso di Donald Trump, giovedì 18 luglio si è conclusa la convention del Partito Repubblicano a Milwaukee, Wisconsin, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. Le centinaia di delegati hanno lasciato il raduno e tra le altre cose si sono lasciate alle spalle migliaia di palloncini, usati per festeggiare alcuni dei momenti salienti della convention: ne erano stati preparati circa 100mila. Nelle ore seguenti, alcuni addetti hanno iniziato a fare esplodere tutti i palloncini, in modo da poter ripulire il Fiserv Forum, l’impianto sportivo coperto usato per il raduno. Raccoglierli prima di farli esplodere non sarebbe stato pratico e l’operazione ha richiesto il lavoro di diverse persone. Quella volta a Cleveland, comunque, coi palloncini andò peggio.