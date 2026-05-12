Le confezioni di patatine in bianco e nero in Giappone, per via della guerra in Medio Oriente

L’azienda giapponese di snack Calbee ha detto che nell’immediato futuro le confezioni di alcuni suoi prodotti non saranno più colorate, ma solo in bianco, nero e grigio a causa degli effetti della guerra in Medio Oriente. Con la chiusura della stretto di Hormuz, infatti, è diventato più difficile trovare la nafta, un derivato della benzina usato anche negli inchiostri per stampaggi.

I prodotti con queste nuove confezioni sono otto, per un totale di 14 design diversi, e saranno messi in commercio a partire dalla settimana del 25 maggio. L’azienda non ha detto quando pensa di ritornare alle confezioni colorate e ha chiarito che il cambiamento non riguarda il contenuto. Calbee è stata fondata nel 1949 in Giappone, ha più di 5mila dipendenti ed è presente con varie sedi anche in Stati Uniti, Corea del Sud, Thailandia, Indonesia e Regno Unito.

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