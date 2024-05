Al concerto gratuito di Madonna a Rio de Janeiro c’era più di un milione e mezzo di persone

Sabato sera circa 1 milione e 600mila persone hanno partecipato al concerto gratuito che la celebre popstar statunitense Madonna ha tenuto a Rio de Janeiro, in Brasile, più precisamente sulla nota spiaggia di Copacabana. Per Madonna il concerto a Rio de Janeiro ha chiuso un lungo tour mondiale in cui ha suonato soprattutto le canzoni per cui diventò famosissima fra gli anni Ottanta e Novanta. Reuters scrive che diversi partecipanti si sono accampati per giorni per ottenere un buon posto, mentre i più ricchi hanno assistito al concerto su barche ormeggiate vicino a riva. Madonna ha suonato per circa due ore, dalle 22.45, ora locale.