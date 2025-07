I video del concerto d’addio di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath

Il concerto di addio alla musica dal vivo di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath a Birmingham è durato più di 10 ore, e vi hanno partecipato più di 40mila spettatori. Osborne è il fondatore ed ex cantante del gruppo dei Black Sabbath, ed è ritenuto uno degli inventori dell’heavy hetal. Oltre ai Black Sabbath hanno preso parte al concerto numerosi gruppi e cantanti metal e hard rock, tra cui i Metallica, gli Slayer, alcuni membri dei Guns N’ Roses (tra cui il cantante Axl Rose) e dei Rage Against the Machine, oltre che Steven Tyler degli Aerosmith. L’attore Jason Momoa ha presentato l’evento.

Osbourne ha 76 anni e nel 2020 gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Nel 2017 aveva tenuto quello che era stato presentato come l’ultimo concerto con i Black Sabbath ma aveva continuato ancora per alcuni anni la sua carriera solista.

Osbourne ha cantato alla fine del concerto, e ha trascorso tutta l’esibizione seduto su un trono nero decorato con motivi gotici. A volte ha faticato a cantare: in quei casi il pubblico lo ha sostenuto cantando assieme a lui.