Il video che annuncia il ritorno dei Club Dogo, con Beppe Sala e Claudio Santamaria

Mercoledì Striscia la notizia, lo storico programma satirico di Canale 5, ha trasmesso il video di un fuori onda registrato all’interno dello studio di Diario del giorno, trasmissione che va in onda ogni giorno su Rete 4 e che è condotta dal giornalista Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel video si vede Giambruno che si lamenta di alcuni commenti sulla sua pettinatura – «Ma non mi rompessero il cazzo col ciuffo. Già che ce li ho i capelli. C’ho 42 anni e ce li ho, qua dentro sono tutti pelati» – e che si rivolge con insistenza alla collega Viviana Guglielmi: «Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana» dice, soffermandosi sulla tonalità di blu della camicia indossata da Guglielmi. Nel frattempo gira per lo studio un po’ irrequieto, si tocca di tanto in tanto il cavallo dei pantaloni, e fa poi dei complimenti a Guglielmi: «Sei una donna di un’intelligenza… Ma perché non ti ho conosciuta prima?».

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

Il video del fuori onda sta ricevendo grandi attenzioni e commenti sui social network. Non è la prima volta che nel contesto del suo lavoro di conduttore Giambruno si rende protagonista di uscite che lo espongono a giudizi, ironie e critiche. A luglio scorso aveva fatto alcune battute che ridimensionavano, e un po’ irridevano, gli allarmi sulla crisi climatica. Poi aveva fatto commenti poco gradevoli nei confronti del ministro della Salute tedesco.

A fine agosto, sempre nel corso di Diario del giorno, era intervenuto su alcuni casi di stupro pronunciando una frase per la quale era stato accusato di fare vittimizzazione secondaria delle ragazze stuprate, e l’episodio aveva suscitato critiche tali che dopo qualche giorno anche Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa, aveva risposto a una domanda sull’argomento sostanzialmente giustificando le dichiarazioni del suo compagno. Infine, più di recente, Giambruno aveva indicato gli spostamenti delle persone migranti con la parola «transumanza», comunemente utilizzata per descrivere gli spostamenti stagionali delle pecore e delle mucche, e successivamente si era poi dovuto scusare. Tutti questi casi si riferivano a episodi avvenuti in onda.