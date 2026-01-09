Il cielo diventato viola a Birmingham durante la tempesta Goretti

Giovedì sera il cielo nella zona di Birmingham, una città nel centro dell’Inghilterra, si è insolitamente colorato di rosa. Le immagini e i video sono circolati molto sui social e su altri media perché le luci fanno pensare a un fenomeno simile a quello dell’aurora boreale, solitamente visibile nelle zone polari (quando succede in Antartide si parla di aurora australe) e nelle regioni più prossime ai Poli, ma che negli ultimi anni si è manifestato anche ad altre latitudini a causa di una maggiore attività del Sole.

In realtà la colorazione del cielo è dovuta al riflesso della luce rosa emessa dalle lampade usate nello stadio di calcio della città per favorire la crescita dell’erba. Questo riflesso è stato amplificato, fino a essere visibile anche dai paesi intorno a Birmingham, perché il campo da calcio era pieno di neve, che ha un’elevata capacità riflettente. Inoltre, il meteorologo della BBC Simon King ha spiegato che un’ulteriore diffusione è stata prodotta dalla presenza di nuvole basse.

Il Regno Unito e alcuni paesi dell’Europa, tra cui Paesi Bassi, Francia, e Germania, sono stati interessati negli ultimi giorni dalla tempesta Goretti, che ha portato un abbassamento delle temperature e molta neve, causando quindi vari problemi, tra cui la cancellazione di molti voli, soprattutto all’aeroporto di Schiphol (Amsterdam).