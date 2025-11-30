Nel centro di Bologna è stato scoperchiato e reso pedonale un tratto del canale di Reno, inaugurato sabato 29 novembre; si trova in via Riva di Reno, a ovest del centro storico. I lavori sono stati eseguiti nell’ambito della realizzazione del nuovo tram. Il canale di Reno è un fiume dal letto artificiale che in questa forma esiste da più di mille anni, ed è sempre servito per portare acqua in città. L’intervento del comune di Bologna ricorda quanto fatto a Milano nella vecchia Darsena, riqualificata e resa pedonale nel 2015.

