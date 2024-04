La fuga di cinque cavalli dell’esercito in mezzo al traffico delle vie di Londra

Mercoledì mattina a Londra, nel Regno Unito, cinque cavalli sono scappati da un’esercitazione del Household Cavalry Mounted Regiment, un reggimento di cavalleria dell’esercito britannico, e hanno iniziato a correre liberi per la città per almeno un’ora. I cavalli erano a Hyde Park per un’esercitazione del Trooping the Colour, la tradizionale cerimonia organizzata per il compleanno del sovrano (la cerimonia si svolge sempre a giugno): un forte rumore proveniente da un cantiere ha spaventato cinque dei cavalli, che hanno disarcionato i soldati che li cavalcavano.

A quel punto i cavalli hanno iniziato a correre in giro per la città, in mezzo al traffico, provocando vari danni. Un cavallo si è scontrato con un bus e un altro con un’automobile: alcune immagini diffuse online hanno mostrato uno dei cavalli col petto insanguinato. In mattinata la polizia locale ha scritto su X (Twitter): «Siamo consapevoli del fatto che alcuni cavalli stanno correndo liberi per il centro di Londra: stiamo lavorando con i nostri colleghi, tra cui l’esercito, per localizzarli». Un’ora dopo i cavalli sono stati recuperati. L’esercito ha detto che due dei cinque cavalli sono rimasti feriti, così come tre dei soldati che li stavano cavalcando, anche se nessuno in modo grave. I soldati sono stati portati in ospedale per accertamenti.