La scrittrice fantasy statunitense Cassandra Clare ha usato il dialetto veneziano come lingua di un regno fantastico

Nella narrativa fantasy capita spesso che gli scrittori inventino lingue o sistemi di scrittura inesistenti per far parlare alcuni personaggi: J.R.R. Tolkien ad esempio ideò molte lingue artificiali per il mondo di Il signore degli Anelli. Altri autori, invece, hanno usato lingue straniere esistenti e ha fatto così anche la scrittrice statunitense Cassandra Clare, nota soprattutto per la serie di libri Shadowhunters da cui nel 2013 fu tratto il film Shadowhunters – Città di ossa, per il suo nuovo romanzo, Lo scudo del principe, in cui alcuni personaggi parlano in dialetto veneziano. Pubblicato in italiano da Mondadori a gennaio, Lo scudo del principe è ambientato in un regno che si chiama Castellane che confina con un altro chiamato Sarthe, dove si parla veneziano appunto. L’uso del dialetto nel romanzo è stato notato da un’utente di X, il cui post è stato poi condiviso da varie altre persone, alcune divertite altre solo sorprese.

non cassandra clare che usa il veneto come lingua di un regno nel suo nuovo libro mi sto pisciando addosso pic.twitter.com/NEoPqZvGOA — lea ༉ (@jcrdeclan) February 19, 2024

Nella traduzione italiana – di Roberta Maresca e Alessandra Roccato – il passaggio citato nel post dice:

Luisa gli lanciò un’occhiata, sorrise, poi aggrottò le sopracciglia e disse speditamente in sarthiano: «Mì pensave che xéra el Prìnçipe, el ghe soméja tanto».

«Pensava che foste il Principe» tradusse Vienne. «Dice che gli assomigliate molto.»

Kel si rivolse a Luisa. «Cosin.»

Luisa gli fece un sorriso con i suoi denti radi. «Dove xéło el Prìnçipe? Xéło drìo a rivar a zogar con mì?»

Vienne recuperò la palla dalla fontana dove Luisa l’aveva fatta cadere. «Il Principe non può venire ora, cara, ha degli impegni. Ma sono sicura che preferirebbe giocare.»

Più avanti lo stesso personaggio, una principessa dodicenne, dice: «Ostrega! Xé tanto grando par dentro», tradotto come “Santo cielo, è molto grande qui dentro!”.

Clare ha avuto un grande successo internazionale tra i giovani lettori di narrativa fantasy negli anni Duemila (i suoi romanzi sono stati tradotti in varie lingue europee) e oggi ha 560mila follower su Instagram. Lo scudo del principe è il primo libro di una dilogia ed è pensato per un pubblico più adulto. Nel romanzo compaiono anche alcune lingue inventate, oltre a parole ebraiche. La traduzione dall’inglese al dialetto veneziano delle frasi dei Sarthiani è stata fatta per Clare da Francesco Bravin.

– Leggi anche: Nel sud del Brasile c’è chi prova a tenere viva una lingua discendente dai dialetti veneti