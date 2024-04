La bizzarra casa galleggiante che ha attraversato la baia di San Francisco

Lunedì una villetta di due piani, simile a quelle che si trovano solitamente nelle città statunitensi, è stata trainata in mare per diversi chilometri attraverso la baia di San Francisco. La vista di una casa dall’aspetto del tutto ordinario in mezzo all’acqua ha attirato molto le attenzioni degli abitanti della zona. Lo spostamento di una casa galleggiante non è di per sé strano, ma la distanza percorsa è stata notevole: circa 50 chilometri, dalla parte sud a quella nord della baia.

La casa era partita dalla Docktown Marina, a Redwood City, nella Silicon Valley, poco a sud di San Francisco, dove fino a poco tempo fa c’era una grossa comunità di case galleggianti. Lo spostamento è dovuto a una disputa legale: un avvocato del posto aveva infatti fatto causa alla città sostenendo che il gruppo di case galleggianti violasse la legge perché bloccava il passaggio su un canale navigabile statale. La città ha accettato di far spostare le case, pagando ai proprietari un compenso per il trasferimento. La guardia costiera statunitense ha scortato la casa durante il tragitto.

A San Francisco, città famosa fra le altre cose per i prezzi altissimi delle sue case, capita anche che vengano spostate le case sulla terra: succedeva relativamente di frequente negli anni Sessanta e Settanta, ed è successo una volta anche nel 2021.

