Il primo video di un rarissimo calamaro avvistato vivo vicino all’Antartide

Un gruppo di ricercatori e ricercatrici dello Schmidt Ocean Institute, fondazione statunitense che si occupa di ricerca oceanografica, ha condiviso le immagini di una creatura marina che finora non era mai stata avvistata da viva: un individuo di Gonatus antarcticus, un tipo di calamaro molto raro.

È stato visto nel bacino di Powell, un punto dell’oceano Atlantico meridionale che si trova tra l’Argentina e l’Antartide, lo scorso Natale, ma finora non erano state diffuse le immagini. Il calamaro è stato ripreso per qualche minuto, mentre si muove: nel video si vedono bene la forma allungata, il colore rossiccio della coda e dei tentacoli e le macchie bianche sul corpo. È lungo circa un metro e mezzo e rilascia dell’inchiostro verde.

Il calamaro è stato avvistato per caso: il gruppo di ricercatori era impegnato in un’immersione che aveva come obiettivo la documentazione del cambiamento climatico negli oceani. Il gruppo aveva immerso in acqua un sommergibile guidato da remoto, il SuBastian, e aveva dovuto deviarne il percorso a causa di alcuni movimenti di blocchi di ghiaccio presenti in quel punto, spostandolo in una zona che non avevano in piano di osservare. Quando il sommergibile è sceso in profondità, a circa 2.100 metri, il gruppo ha notato un’ombra nelle immagini trasmesse dal sommergibile, riconoscendo che fosse dovuta al passaggio di una creatura marina, che hanno poi accertato essere proprio un Gonatus antarcticus.

– Leggi anche: Il fascino del calamaro gigante