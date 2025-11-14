Il video dell’assessore che cade e rompe una vetrata di Sironi al ministero delle Imprese e del Made in Italy

Mercoledì l’assessore all’Industria della Sardegna, Emanuele Cani, è caduto dalle scale del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si trova a Palazzo Piacentini, a Roma, mentre era in corso uno dei tanti rinfreschi del ministero. Dal video si vede che è inciampato e, cadendo in avanti, è finito con la testa contro una vetrata, sfondandola. Cani è stato visitato e sta bene, ma si è detto «molto dispiaciuto per il danno». Quella distrutta non è una vetrata qualsiasi: è un’opera dell’artista futurista Mario Sironi, che era stata installata nel 1932 nel palazzo, al tempo sede del ministero fascista delle Corporazioni. La vetrata si chiama “Carta del lavoro” e con vetri colorati raffigura persone con diversi mestieri e arti mentre sono al lavoro. Era stata restaurata nel 2014.

(Il Post)