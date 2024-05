In Brasile un cavallo è rimasto bloccato per giorni sul tetto di una casa per via delle alluvioni 

A Canoas, nel sud del Brasile, dove sono in corso alcune delle più gravi inondazioni della storia recente del paese, un cavallo è rimasto bloccato per quattro giorni sul tetto di una casa, senza cibo e senza acqua. Il cavallo, soprannominato Caramelo sui social, è rimasto in equilibrio sui due lati scivolosi di un tetto d’acciaio spiovente, su cui è finito probabilmente nel tentativo di sfuggire all’acqua che man mano allagava la città.

Giovedì il cavallo è stato infine soccorso da una squadra di vigili del fuoco e volontari, con un’operazione trasmessa in diretta televisiva. Gli operatori hanno nutrito e poi sedato il cavallo, per poterlo immobilizzare e poi caricare su un grosso gommone gonfiabile.

