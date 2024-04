Il video del nuovo robot umanoide di Boston Dynamics, completamente elettrico

Boston Dynamics, l’azienda di ingegneria e robotica statunitense nota per i video dei suoi robot umanoidi o simili a cani, ha presentato un nuovo modello di robot dalle fattezze umane che a differenza del precedente non funziona grazie a un sistema idraulico, ma è completamente elettrico. Il nuovo robot si chiama Atlas, come il precedente, ma ha un aspetto più snello, senza tubi visibili.

La dismissione del precedente modello di Atlas, la cui prima versione risaliva al 2016, era stata annunciata ieri con un altro video: mostra tutti i progressi fatti dai robot umanoidi di Boston Dynamics (che dal 2021 appartiene all’azienda automobilistica sudcoreana Hyundai) nel tempo.