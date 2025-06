Beyoncé bloccata su un’auto sospesa sopra al pubblico durante un concerto a Houston

Sabato sera durante un concerto a Houston, in Texas, la cantante statunitense Beyoncé è rimasta bloccata a bordo dell’auto decappottabile su cui veniva trasportata, sospesa sopra al pubblico, come parte dello spettacolo. Beyoncé stava cantando la canzone “16 Carriages”: a un certo punto i video condivisi dai fan mostrano l’auto che si inclina sul lato destro e non si riesce a riportare in orizzontale. Dopo essere rimasta bloccata per qualche secondo, la cantante grida alcune volte «stop», interrompe il concerto e alla fine viene calata a terra.

Al momento non è chiaro cosa sia successo. La Parkwood Entertainment, l’agenzia che gestisce la cantante, ha parlato di un inconveniente tecnico conclusosi senza feriti, mentre un portavoce dell’NRG Stadium, lo stadio dove si stava tenendo il concerto, non ha commentato. Una volta risalita sul palco Beyoncé si è rivolta al pubblico e ha detto: «Se dovessi mai cadere, so che voi mi prendereste».

– Leggi anche: Beyoncé si è data al country