Matteo Berrettini e Flavio Cobolli nel 2011, 14 anni prima di vincere insieme la Coppa Davis

I tennisti italiani Matteo Berrettini, 29 anni, e Flavio Cobolli, 23, sono stati i due protagonisti della terza vittoria consecutiva dell’Italia in Coppa Davis, il principale torneo per nazionali maschili nel tennis. In questi giorni sta circolando parecchio un video girato dal giornalista Alessandro Nizegorodcew nel 2011 per Spazio Tennis nel quale si vedono Berrettini e Cobolli assieme durante il Lemon Bowl, un torneo di tennis giovanile. Berrettini ha 15 anni e parla di una vittoria ottenuta poco prima, poi c’è Cobolli, 9 anni, che viene definito «l’allievo» di Berrettini. Cobolli è nato a Firenze ma cresciuto a Subiaco, vicino a Roma, mentre Berrettini è romano: i due si conoscono sin da quando erano piccoli.

Il video è un estratto di un servizio lungo 4 minuti che racconta le carriere giovanili di Cobolli e di Lorenzo Musetti, tennista italiano coetaneo di Cobolli e numero 8 nel ranking mondiale maschile.