Banksy ha messo una statua nel centro di Londra

Lo street artist Banksy ha messo una grande statua nel centro di Londra. Rappresenta un uomo con un abito formale, con il volto coperto da una grande bandiera, che cammina in modo marziale oltre il bordo del piedistallo su cui è posta, suggerendo che stia per cadere. La statua è stata messa in piazza Waterloo, che ospita diversi monumenti associati al nazionalismo e all’imperialismo britannico.

Come fa di consueto, Banksy ha confermato che l’opera è sua con un video sul suo profilo Instagram (l’ha fatto giovedì 30 aprile, un giorno dopo averla posizionata, dopo un iniziale spaesamento su chi fosse l’autore).