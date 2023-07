Un gruppo di attivisti per il clima ha invaso la pista durante una gara di corsa a ostacoli della Diamond League a Stoccolma

Lunedì il calciatore spagnolo Borja Iglesias, che gioca nel Betis, ha pubblicato su Twitter un video in cui ironizza sulla reazione che solitamente segue il coming out di una persona famosa su giornali, media e social network. Nel video Iglesias annuncia di essere eterosessuale, e all’annuncio segue una serie immaginaria di prime pagine, tweet e discussioni televisive e online che parlano del «primo giocatore della Liga a confessare la sua eterosessualità». Alla fine del video Iglesias dice che una situazione del genere non accadrebbe mai nella realtà, mentre si verifica di frequente nel caso di persone che dichiarano la propria omosessualità.

En 2022 la cifra de agresiones contra la orientación sexual se ha incrementado un 70%. A mí no me agreden por ser heterosexual. Por eso, más que nunca, #muchoorgullo 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/qdGmb7McUL — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 26, 2023

L’orientamento sessuale rimane un tema tabù per molti atleti. Nella storia del calcio professionistico maschile sono pochissimi i giocatori che hanno parlato della propria omosessualità in pubblico. Come molti altri sport maschili di squadra, per decenni sono stati incoraggiati comportamenti tradizionalisti, quando non apertamente omofobi e razzisti, e in parte succede ancora oggi.

A febbraio del 2023 il calciatore Jakub Jankto, che ha giocato anche in Spagna nel club Getafe, aveva detto pubblicamente di essere omosessuale. Si tratta del più noto calciatore professionista ad aver fatto coming out finora.

