L’attacco informatico che ha fatto comparire sul profilo Instagram di Giorgia Meloni dei finti tweet di Elon Musk

Domenica pomeriggio il profilo Instagram della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha subìto un attacco informatico durato alcuni minuti: in quel breve lasso di tempo sono state pubblicate le foto di quelli che si presentavano come tweet dell’imprenditore Elon Musk e che pubblicizzavano una sua presunta grossa donazione di criptovalute. Il commento attribuito al profilo di Meloni sotto le foto ringraziava Musk per la donazione. Poco dopo essere state pubblicate, le foto sono state rimosse dal profilo di Meloni.

🔴Italian PM Giorgia Meloni's Instagram profile was hacked March 17, 2024 pic.twitter.com/tdXc7ALyOo — Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) March 17, 2024

Sui social network sono piuttosto frequenti foto, video o altri contenuti che usano l’immagine di Elon Musk per pubblicizzare scambi o donazioni di criptovalute e che sono in realtà truffe ai danni degli utenti. È assai meno frequente però che questo genere di contenuti riesca ad arrivare su profili istituzionali come quello di Meloni, dove peraltro poteva generare una certa confusione visti i buoni rapporti che la presidente del Consiglio e la destra italiana al governo stanno cercando da tempo di coltivare con Elon Musk.