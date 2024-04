Il video della nube di polvere arancione che ha riempito il cielo di Atene 

Ad Atene, la capitale della Grecia, una densa foschia di polvere proveniente dal deserto del Sahara si è depositata su tutta la città, al momento immersa in un’atmosfera arancione. Era già successo tra fine marzo e inizio aprile, ma secondo il governo quello in corso è uno dei peggiori episodi di questo tipo dal 2018. Secondo il servizio meteorologico nazionale greco, le nubi di polvere dovrebbero progressivamente diradarsi a partire da oggi, mercoledì.

A causa della foschia, sia ad Atene che in altre aree del paese la qualità dell’aria è considerevolmente peggiorata: per questo le persone con problemi respiratori sono state invitate a limitare il tempo trascorso all’aperto e a indossare maschere protettive fino a quando le nubi non si saranno completamente diradate.

Il deserto del Sahara rilascia dai 60 ai 200 milioni di tonnellate di polveri ogni anno: la maggior parte si deposita rapidamente a terra, ma le sue componenti più sottili possono percorrere distanze anche molto estese, fino a raggiungere l’Europa. In Grecia gli effetti delle nubi di polvere sulla qualità dell’aria sono stati aggravati anche dalla presenza di incendi: 25 nelle ultime 24 ore, secondo i Vigili del fuoco.

